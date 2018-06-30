İstanbul’a 30 yeni Anadolu lisesi; bir imam hatip lisesi Anadolu lisesine dönüştürüldü

Pazartesi günü liseler için tercih ve yerleştirme dönemi başlıyor. Bununla birlikte İstanbul’da üçü yeni, 27’si dönüştürülen 30 Anadolu lisesi geldi. Dönüştürülen liselerden bir tanesi imam hatip lisesi olurken, biri ilkokul, biri çok programlı Anadolu lisesi, 24’ü de mesleki ve teknik Anadolu lisesinden oluştu.

Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2 Temmuz pazartesi günü liselere tercih ve yerleştirme dönemi başlıyor. Bununla birlikte, en çok tercih edilen lise türü olan Anadolu lisesinin sayısı da artırıldı.

İstanbul'a 30 yeni Anadolu lisesi eklendi. Bu 30 Anadolu lisesinin üç tanesi yeni açılırken, bir imam hatip, bir ilkokul, bir çok programlı lise, 24 mesleki teknik lisesi de Anadolu lisesine dönüştürüldü.

İstanbul Esenler'deki Atatürk İlkokulu, Atatürk Anadolu lisesi olurken, Kağıthane'deki Ahmet Buhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de Ahmet Buhan Anadolu Lisesi oldu. Dönüşümler kademeli olarak yapılacak.

İşte dönüştürülen ve yeni açılan okulların listesi: