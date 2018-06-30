İstanbul’a 30 yeni Anadolu lisesi; bir imam hatip lisesi Anadolu lisesine dönüştürüldü

Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2 Temmuz pazartesi günü liselere tercih ve yerleştirme dönemi başlıyor. Bununla birlikte, en çok tercih edilen lise türü olan Anadolu lisesinin sayısı da artırıldı.
İstanbul'a 30 yeni Anadolu lisesi eklendi. Bu 30 Anadolu lisesinin üç tanesi yeni açılırken, bir imam hatip, bir ilkokul, bir çok programlı lise, 24 mesleki teknik lisesi de Anadolu lisesine dönüştürüldü.
İstanbul Esenler'deki Atatürk İlkokulu, Atatürk Anadolu lisesi olurken, Kağıthane'deki Ahmet Buhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de Ahmet Buhan Anadolu Lisesi oldu. Dönüşümler kademeli olarak yapılacak.
İşte dönüştürülen ve yeni açılan okulların listesi: