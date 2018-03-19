İşte Milli Savunma Üniversitesi sonuç tarihi! MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı hafta sonu tamamlandı. Asker olmak isteyen adaylar ÖSYM MSÜ sınavı sonuçlarını, soruları ve cevaplarını bekliyor. MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı. Peki MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

MSÜ sınavı sonucuna göre Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenim görecek adaylar sonuçları bekliyor. MSÜ sınav sonuçlarından önce sınav soruları ve cevaplarının yayımlanması bekleniyor. ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını 12 Nisan’da açıklanacağını duyurdu. Sonuçlardan önce kaç puan aldığını merak edenler için soru ve cevap anahtarı yayım tarihi henüz belli değil. İşte MSÜ sınavına dair detaylar…

MSÜ SORU VE CAVAPLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Toplamda 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanındı ve MSÜ sınavları gerçekleşti. Sınav saat 10,15'i gösterdiğinde başladı ve 12,30'da sona erdi. Sınavda neleri cevapladıkları soruların doğru ya da yanlış olup olmadığını görmek isteyen gençler, ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav soruları ve cevaplarına kilitlendi. ÖSYM msü sınav sorularının ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda bilgi vermedi. ÖSYM'nin MSÜ sınav soru ve cevaplarını ne zaman açıklayacağı henüz bilinmese de önümüzdeki hafta sonuna doğru soru ve cevapların yayınlanma ihtimali yüksek görülüyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları, ÖSYM’nin geçtiğimiz aylarda yayımladığı sınav takvimine göre 12 Nisan Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebileceği gibi, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından da sorgulanabilecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

TERCİHLER ARDINDAN SEÇİM AŞAMALARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderileceklerdir.

TERCİHLER 24 NİSAN’DA BAŞLIYOR

2018-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1'nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS'nin 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180'in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.