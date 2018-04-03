Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuruları başladı! 2018 JGM astsubay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı, 3400 muvazzaf astsubay alacağını duyurdu. Astsubay olarak JGM'de görev yapmak isteyenler başvurularını www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adresi üzerinden 2-23 Nisan 2018 tarihleri arasında yapabilecek. Peki JGM astsubay alımı başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Jandarma Genel Komutanlığı’nın astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, (3.360)’ı sözleşmeli (40)’ı muvazzaf astsubay olmak üzere toplam (3.400) astsubay temini

yapılacak. JGM astsubay alımı başvuruları ise 2 Nisan 2018’de başladı. 23 Nisana kadar sürecek JGM astsubay öğrenci alımı başvuru şartları ise merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru şartları ve tüm ayrıntılar haberimizde.

JGM ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Ön başvurular 02 – 23 Nisan 2018 tarihleri arasında internet üzerinden www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden e-devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra yapılabilecektir. Ön başvuru yapan adayların KPSS notuna göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanacak on katı kadar adaya 03 Mayıs 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr ve

www.jsga.edu.tr internet adresleri üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma” duyurusu yapılacaktır. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylardan 50 TL. “sınav ücreti” alınacaktır. Ġnternet adresi üzerinden “Sınav ücreti” yatırma çağrısı almadan adaylar kesinlikle sınav ücreti yatırmayacaktır. Sınav ücretleri “sınav ücreti yatırma ve sınava çağrılma duyuruları” başlığı altında açıklandığı şekilde yapılacaktır. Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçme sınavlarına çağrılmayacaktır. Şehit veya malul eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacaktır. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar; belge inceleme, fiziki kontrol (ön sağlık muayene), fiziki yeterlilik, mülakat sınav aşamalarına tabi tutulacaktır.

JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU EKRANI

Yapılan seçme sınavlarında başarılı olan adayların uygun sağlık kurulu raporu almaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu olması zorunludur. e. Seçme sınavlarından başarılı olan ve astsubay öğrencisi olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacaktır. Temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirenlerle ilk sözleşme yapılacaktır.

Muvazzaf astsubay öğrenci adaylarında (sağlık branşı) sözleşme şartı bulunmamaktadır. Muvazzaf astsubaylar için zorunlu hizmet süresi 15 yıldır. Her türlü duyuru ve bilgilendirme www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden yapılacaktır. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. Tüm branşlara ait başvuru şartları 2‟nci maddede belirtilmiştir. Faaliyet takvimi aşağıdaki gibi olup, başarı sıralamasının duyurulması, sağlık kurulu raporu ve kayıt kabul işlemleri onaya müteakip yapılacaktır.



BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Sözleşmeli ve muvazzaf astsubay branşları için Tablo-2‟de belirlenen lisans veya Tablo-3‟de belirlenen ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (17 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans veya Tablo-3‟de belirtilen ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,

d. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 17 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,

e. 2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak,

f. Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 48 almak),

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar

verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

k. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

n. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

ö. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, p. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

r. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

s. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.