Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır? JSGA 500 subay alımı başvuru şartları…

Jandarma Genel Komutanlığı subay ihtiyacını karşılamak için 500 subay alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırıyor. Haberimizden Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvuru kılavuzuna ve tüm detaylara erişebilirsiniz. Peki başvurular nasıl yapılacak?

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan yayımlayan Jandarma Genel Komutanlığı kendi bünyesinde görevlendirmek üzere muvazzaf / sözleşmeli 500 subay alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvuru süreci hakkında merak edilenleri derledik. 500 subay alacak Jandarma Genel Komutanlığı başvuru kılavuzunu yayımladı. İşte Jandama Genel Komutanlığı subay alımı ile ilgili merak edilenler…

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınavın başvurusu, E Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan alımların başvurusu, E Devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından tamamlanabilecek. Adaylar, aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra, karşılarına çıkan ekranda kılavuzlarla karşılaşacak. Bu aşamadan sonra, sol tarafta yer alan “profil bilgileri” alanında yer alan bölümler doğru bilgilerle güncellenecek.



Başvuru formuna geçiş yapabilmeniz için profilinizde fotoğraf, adres, telefon, boy, kilo, en az 1 adet eğitim bilgilerinin beyan edilmiş olması gerekecek.

Bu bilgileri girdikten sonra başvurunuzu adım adım tamamlayabilirsiniz.

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 19 Mart 2018 günü başlayıp, 01 Nisan 2018 günü saat 23.59‟da sona erecektir.

BAŞVURU KILAVUZU VE TÜM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi‟ne eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, eimza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.