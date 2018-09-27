Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama: Kaymakamlık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kaymakamlık sınav sonuçları bugün açıklanıyor. 2 Eylül'de yapılan Kaymakamlık adaylığı sınavının sonuçları 27 Eylül'de yani bugün açıklanacak. Peki Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl sorgulanacak, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na katılan adaylar, sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Kaymakamlık sınavına giren adaylar, sınavın tamamlanmasının hemen ardından sonuçlara kilitlendi. ÖSYM’nin akademik takviminde yer alan bilgilere göre, 2 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavının sonuçları, 27 Eylül tarihinde erişime açılacak. Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki linkte olacak.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI

İLK 400 ADAY MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANACAK

İlk 400 aday ve 400. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.