Kaymakamlık sınavı başvuruları: Kaymakam adaylığı başvuruları için son gün geldi!

Kaymakam olmak isten adayların heyecanla bekledikleri sınav tarihi yaklaşıyor ve kaymakamlık sınavı başvuruları için son gün geldi. Kaymakamlık sınavı başvurusunu son güne bırakan adaylar kaymakamlık sınavı başvurularının nasıl yapılacağına dair detayları araştırıyor. İşte başvuru detayları...

Kaymakamlık başvuru şartları neler, 2018 kaymakam adayı başvuruları ne zaman bitecek? 2018 kaymakam adayı başvuruları için son gün geldi kaymakamlık başvuru şartları neler? İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği'nde görev yapmak üzere kaymakam adaylarının belirlenmesi amacıyla sınav düzenleneceği duyuruldu. Yapılan duyuruda kaymakamlık sınavı için başvuru yaparak diğer şartları yerine getiren ve sınavda başarı gösteren kişiler arasında 100 kişinin kaymakam olarak göreve başlayacağı da bildirildi.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

-4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler fakültelerinden mezun olmak

-Bu fakültelerin ilgili bölümlerinden yurtdışında mezun olanların Türkiye'de geçerliliği olan YÖK onaylı denkli belgelerini almış olması

-657 sayılı Devlet Memurları ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları kanunlarında yer alan ilgili maddelerde detaylandırılan genel şartlara uygun olması

-1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmaması

Askerlik hizmeti ile ilgili bir bağlantısının olmaması – muaf – erteletmiş – yedek subay sınıfında olması

KAYMAKAMLIK ADAYI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kaymakamlık sınavı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden online kamu personel alımı başvurusu şeklinde yapılabileceği gibi en yakın ÖSYM başvuru merkezine giderek de gerçekleştirilebilmektedir.