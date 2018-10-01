Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları açıklandı! Kaymakamlık Adaylığı soru ve cevap anahtarı…

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan Kaymakamlık sınavının soru ve cevapları iletişime açıldı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı soru ve cevap anahtarına ais.osym.gov.tr üzerinden açıklandı. İşte ÖSYM Kaymakamlık Adaylığı Sınavı soru ve cevap anahtarı...

ÖSYM Kaymakamlık sınavı soru cevaplarını erişime açtığını, “02 Eylül 2018 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık)adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 01 Ekim 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.” şeklinde adaylara duyurdu. İşte ÖSYM’den Kaymakamlık Adaylığı Sınavı soru ve cevap anahtarına dair yapılan tüm açıklama;

“Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “