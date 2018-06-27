Liselere Geçiş Sınavı sonuçları dün açıklanırken, gece geç saatlerde de Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu açıklandı. Ancak, kılavuzu anlamak, en az sınavdaki matematik soruları kadar zor… En dikkat çekici nokta ise, sınava giren öğrencilerin de aynı okul türünden en fazla üç okul seçebilmesi. Böylece tercih yapılacak okul türü kısıtlanmış bulunuyor.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dün gece geç saatlerde açıklandı. Kılavuzu anlamaya çalışan eğitim uzmanları, ‘Kılavuzu anlamak, sınavdan daha zor” yorumunda bulundu. Eğitim Uzmanı Ali Taştan, veli ve öğrenciler için ‘çok bilinmeyenli tercih ve yerleştirme denklemi' hazırladı. LİSELERE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2-13 Temmuz, tercihlerin alınması,

30 Temmuz, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı,

6-10 Ağustos, 1. Nakil için tercih başvurularının alınması,

13-17 Ağustos, 2. Nakil için tercih başvurularının alınması,

27-31 Ağustos, 3. Nakil için tercih başvurularının alınması,

3-6 Eylül, 4. Nakil için tercih başvurularının alınması,

10-14 Eylül, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca başvuruların alınması,

16 Eylül, Nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemlerinin yapılması. LİSELERE NASIL KAYIT YAPILACAK? Öncelikle MEB'in yayınladığı kılavuzu anlayıp yorumlamak, tercih ve kayıt sürecini takip etmek için mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Aksi halde hata yapma olasılığınız yüksek…

8.sınıfı bitiren öğrenci ve velisi tarafından 2-13 Temmuz tarihleri arasında https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden tercihleri yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme (Adrese dayalı kayıt) ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. YEREL YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR EKRANINDAN TERCİH YAPILMAMASI DURUMUNDA, ÖĞRENCİLERE MERKEZÎ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR İLE PANSİYONLU OKULLAR TERCİH EKRANI AÇILMAYACAKTIR.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak ÜZERE 3 (ÜÇ) GRUPTA tercih yapabileceklerdir. MERKEZÎ SINAVA GİRMEYEN öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak ÜZERE 2 (İKİ) GRUPTA tercih yapabileceklerdir.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından (ADRESİNE YAKIN OLARAK BELİRLENEN OKULLAR) seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde AYNI OKUL TÜRÜNDEN (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) EN FAZLA 3 (ÜÇ) OKUL seçilebilecektir.

Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak MERKEZÎ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR EKRANINDAN EN FAZLA 5 (BEŞ) OKUL; PANSİYONLU OKULLAR TERCİH EKRANINDAN DA EN FAZLA 5 (BEŞ) OKUL OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 15 OKUL TERCİHİNDE BULUNABİLECEKTİR.

DİKKAT: Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

SINAVSIZ LİSELERE GİRECEK ÖĞRENCİLER için yeşil “KAYIT ALANI”, mavi renk “KOMŞU KAYIT ALANI”, kırmızı renk “DİĞER” kayıt alanı olarak ekran açılacaktır.

Sınavsız liselere girecek öğrenciler en fazla 5 tercih yapacaklar. İkamet adresinin bulunduğu “yeşil kayıt alanında” bulunan liselerden en fazla 3, mavi “komşu kayıt alanı” ve kırmızı “diğer kayıt alanından” da iki tercih daha yapabilecekler.

30 Temmuzda tercih sonuçları açıklanacak. İstediği tercihe giremeyen öğrenciler için toplan 4 nakil dönemi süreci başlayacak.

Tercih ve Nakil Takvimine göre her nakil döneminde SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA EN FAZLA 3, YEREL YERLEŞTİRMEYLE KAYIT ALAN OKULLARA EN FAZLA 3, PANSİYONLU OKULLAR İÇİN EN FAZLA 3 OKUL TERCİHİ yapılabilecek. Nakil sürecinde AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA İKİ OKUL tercihinde bulunulacak. BU NAKİL SÜRECİ 4 KEZ TEKRARLANACAK.

TÜM BU SÜREÇTE HİÇBİR OKULA KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER İL VE İLÇELERDE OLUŞTURULACAK KOMİSYONLAR TARAFINDAN LİSELERE YERLEŞTİRİLECEK.