Kimya 190, din kültürü 1910…

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Alınacak branşların dağılımı da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanmıştı. Listeye göre, fizik, kimya, biyoloji, matematik, yenilenebilir enerji gibi pozitif bilimlere ayrılan kontenjan din ve ahlak bilgisine ayrılan kontenjanın çok altında kaldı.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine 27, biyolojiye 70, fiziğe 235, matematiğe 503 kontenjan verilirken, din kültürüne 1910 kadro açıldı. Yine Fransızca ve Almanca gibi yaygın dillere ayrılan kontenjan da Arapça'nın altında kaldı. Fransızca'ya 1, Almanca'ya 101 kontenjan ayrılırken, Arapça'ya 150 kontenjan verildi. Felsefeye ise 155 kadro ayrıldı. MATEMATİĞİ DE GEÇTİ BİLİŞİMİ DE 20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili açılan kontenjandan bazıları şöyle: İngilizce: 2.038 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.910 Türkçe: 1.093 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji: 919 Sosyal Bilgiler: 577 Matematik: 503 Türk Dili ve Edebiyatı: 451 İ.H.L. Meslek Dersleri: 437 Bilişim Teknolojileri: 412 Fizik: 235 Kimya/Kimya Teknolojisi: 190 Felsefe: 155 FRANSIZCA 1, ARAPÇA 150 Arapça: 150 Coğrafya: 146 Almanca: 101 Biyoloji: 70 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 54 Adalet: 40 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 33 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik: 20 Motorlu Araçlar Teknolojisi:10 Muhasebe ve Finansman: 8 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği: 4 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 4 Gıda Teknolojisi: 3 Maden Teknolojisi: 2 Fransızca: 1 Gazetecilik: 1 Radyo-Televizyon: 1