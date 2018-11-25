Kimya 190, din kültürü 1910…

Yenilenebilir enerji teknolojilerine 27, biyolojiye 70, fiziğe 235, matematiğe 503 kontenjan verilirken, din kültürüne 1910 kadro açıldı. Yine Fransızca ve Almanca gibi yaygın dillere ayrılan kontenjan da Arapça'nın altında kaldı. Fransızca'ya 1, Almanca'ya 101 kontenjan ayrılırken, Arapça'ya 150 kontenjan verildi. Felsefeye ise 155 kadro ayrıldı.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili açılan kontenjandan bazıları şöyle:
İngilizce: 2.038
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.910
Türkçe: 1.093
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji: 919
Sosyal Bilgiler: 577
Matematik: 503
Türk Dili ve Edebiyatı: 451
İ.H.L. Meslek Dersleri: 437
Bilişim Teknolojileri: 412
Fizik: 235
Kimya/Kimya Teknolojisi: 190
Felsefe: 155
Arapça: 150
Coğrafya: 146
Almanca: 101
Biyoloji: 70
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 54
Adalet: 40
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 33
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik: 20
Motorlu Araçlar Teknolojisi:10
Muhasebe ve Finansman: 8
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği: 4
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 4
Gıda Teknolojisi: 3
Maden Teknolojisi: 2
Fransızca: 1
Gazetecilik: 1
Radyo-Televizyon: 1