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Kimya 190, din kültürü 1910…

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Alınacak branşların dağılımı da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanmıştı. Listeye göre, fizik, kimya, biyoloji, matematik, yenilenebilir enerji gibi pozitif bilimlere ayrılan kontenjan din ve ahlak bilgisine ayrılan kontenjanın çok altında kaldı.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 13:13
Haberler Eğitim
Kimya 190, din kültürü 1910…
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Alınacak branşların dağılımı da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanmıştı. Listeye göre, fizik, kimya, biyoloji, matematik, yenilenebilir enerji gibi pozitif bilimlere ayrılan kontenjan din ve ahlak bilgisine ayrılan kontenjanın çok altında kaldı.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine 27, biyolojiye 70, fiziğe 235, matematiğe 503 kontenjan verilirken, din kültürüne 1910 kadro açıldı. Yine Fransızca ve Almanca gibi yaygın dillere ayrılan kontenjan da Arapça'nın altında kaldı. Fransızca'ya 1, Almanca'ya 101 kontenjan ayrılırken, Arapça'ya 150 kontenjan verildi. Felsefeye ise 155 kadro ayrıldı.

MATEMATİĞİ DE GEÇTİ BİLİŞİMİ DE

20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili açılan kontenjandan bazıları şöyle:

İngilizce: 2.038

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.910

Türkçe: 1.093

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji: 919

Sosyal Bilgiler: 577

Matematik: 503

Türk Dili ve Edebiyatı: 451

İ.H.L. Meslek Dersleri: 437

Bilişim Teknolojileri: 412

Fizik: 235

Kimya/Kimya Teknolojisi: 190

Felsefe: 155

FRANSIZCA 1, ARAPÇA 150

Arapça: 150

Coğrafya: 146

Almanca: 101

Biyoloji: 70

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 54

Adalet: 40

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 33

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik: 20

Motorlu Araçlar Teknolojisi:10

Muhasebe ve Finansman: 8

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği: 4

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 4

Gıda Teknolojisi: 3

Maden Teknolojisi: 2

Fransızca: 1

Gazetecilik: 1

Radyo-Televizyon: 1

Son güncelleme: android-time 13:1425.11.2018
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