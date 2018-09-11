KPPS başvurusu yapacaklar dikkat! Yarın son gün… KPSS önlisans başvuru ekranı…

KPSS önlisans başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS lise sınavına katılmak için başvuru yapacak adaylar için yarın son gün. KPSS başvuruları ÖSYM AİS sitemi üzerinden alınıyor.

KPSS önlisans yani lise sınavı başvuruları son buluyor. Adaylar ÖSYM AİS sitemine giriş yaparak KPSS önlisans başvurularını 28 Ağustos'tan 12 Eylül'e kadar tamamlayabilecek. KPSS başvurularının ardından 4 Kasım’da sınav yapılacaki, sonuçlar ise 29 Kasım 2018’de açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS’ye başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın ÖSYM başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti bu yıl 60 TL olarak belirlendi. Ücretlerin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde:

– T.C. Ziraat Bankası,

– Akbank,

– Türk Ekonomi Bankası (TEB),

– Deniz Bank,

– Kuveyt Türk PTT,

– Halk Bankası.