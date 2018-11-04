KPSS 2018 önlisans sınav soruları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM, KPSS önlisans sonuç tarihini duyurdu!

KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleşti.. Sınava giren adaylar puanlarını hesaplamak için KPSS önlisans sınavı soru ve cevaplarını bekliyor. Adaylar KPSS sonuçlarından önce puanını öğrenmek için soru ve cevap anahtarına ihtiyaç duyuyor. ÖSYM 2018 KPSS Önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. KPSS Önlisans sonuçlar, sorular, cevaplar hakkında detaylı tüm bilgiler haberimizin içerisinde...

Uzun çalışmaların ardından 4 Kasım 2018’de KPSS önlisans sınavına giren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’nın 2018 KPSS önlisans sorularını ve cevaplarını bekliyor. KPSS soru ve cevaplarını ÖSYM henüz yayımlamadı. KPSS önlisans sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre, KPSS Ön Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından önlisans soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönemde gerçekleştirilen sınavlardan bir hafta kadar sonra KPSS soru ve cevapları yayınlanmıştı. Buna göre, 2018 KPSS Önlisans soruları ve cevaplarının 5-9 Kasım tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak.