KPSS 2018 sonuçları ne zaman? Gözler KPSS lisans sınavı sonuçlarında…

Kamu personeli olmak isteyen adayların ter döktüğü KPSS'de sonuç günü yaklaşıyor. KPSS lisans seviyesi sınıavı sonuçları merakla beklenirken, KPSS'de sonuçların nasıl sorgulanacağı da araştırılıyor. İşte KPSS lisans seviyesi detayları...

ÖSYM iş takvimine göre KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. KPSS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak eden adaylar araştırmaya devam ediyor. KPSS sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonun ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunuldu. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapacak.

Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.