KPSS açıklandı sıra YKS tercih sonuçlarında! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite öğrencisi olmak isteyen adaylar heyecanla ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. ÖSYM bugün bir sürpriz yaparak KPSS sonuçlarını açıkladı. YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih belirlenmedi. Her an açıklama yapılması bekleniyor. İşte 2018 YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenler...

ÖSYM merakla beklenen bir sonucu açıkladı. Şimdi ise gözler 2018 YKS sonuçlarına çevrildi. 31 Ağustos Cuma günü açıklaması öngörülen sonuçlar için tıpkı KPSS gibi daha erken açıklanır mı sorusu akıllarda yer etti. 2018 YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten öğrenebileceksiniz. Bu işlem için TC kimlik numarası ve şifre gerekiyor.

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANINCA BU LİNKTEN ÖĞRENEBİLECEKSİNİZ

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.