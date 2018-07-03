KPSS başvuru işlemleri: KPSS’nin lise kademesi başvuruları için beklenen tarih geldi…

KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları bugün başlayacak. KPSS başvurularını yapacak olan kamu personeli adayları heyecanla başvuruları nasıl yapacaklarını araştırıyor. KPSS başvuruları için bazı önemli detaylar bulunuyor. İşte kamu kadrolarında görev almak isteyenlerin ilgiyle bekledikleri KPSS başvuru detayları...

Memur olarak kamu kadrolarında yer almak için gerekli şartları yerine getirmek isteyen lise mezunları KPSS ortaöğretim sınavı başvurularına büyük önem veriyor. KPSS başvuruları ÖSYM’nin verdiği tarihe göre bugün başlıyor. KPSS başvurularını tamamlamak için ödeme işlemleri, başvuru işlemleri gibi bazı detaylar büyük önem içeriyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?Tüm yazılar

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS BAŞVURULARI İÇİN ÜCRET DETAYI

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

2018 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.