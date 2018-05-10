KPSS başvuruları başladı! Memur olmak isteyenler dikkat… KPSS başvurularında dikkat edilecek hususlar

KPSS başvuruları 10 Mayıs tarihinde yani bugün başladı. KPSS başvurularını ilk günden tamamlamak isteyen birçok kişi KPSS başvurusunun nasıl yapılacağına dair ayrıntıları araştırıyor. KPSS başvuruları 21 MAyıs tarihine kadar sürecek.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS Lisans heyecanı 22 Temmuz 2018 (GY-GK, Eğitim Bilimleri) , 28 Temmuz 2018 (Alan Bilgisi) 5 Ağustos 2018 (Öğretmenlik Alan Bilgisi) tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM takvimine göre önlisans başvuruları 28 Ağustos 2018 tarihinde, ortaöğretim başvuruları 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.
|2018 KPSS TAKVİMİ
|SINAV
|SINAV TARİHİ
|BAŞVURMA TARİHLERİ
|SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|22.07.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|28.07.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
|29.07.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
|ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|05.08.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
|KPSS Ön lisans
|04.11.2018
|28 Ağustos-12 Eylül 2018
|29.11.2018
|KPSS Ortaöğretim
|07.10.2018
|03-19 Temmuz 2018
|08.11.2018
|DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|09.12.2018
|09-17 Ekim 2018
|04.01.2019
KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.