Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS başvuruları başladı! Memur olmak isteyenler dikkat… KPSS başvurularında dikkat edilecek hususlar

KPSS başvuruları başladı memur olmak isteyen vatandaşları heyecan sardı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için kritik bir viraj olan KPSS yaklaşıyor. KPSS başvuruları nasıl yapılacak ve ücretler hangi bankaya yatırılacak. İşte KPSS başvuru ayrıntıları...

android-time 07:52 10 Mayıs 2018
Haberler Eğitim
KPSS başvuruları başladı! Memur olmak isteyenler dikkat… KPSS başvurularında dikkat edilecek hususlar
KPSS başvuruları başladı memur olmak isteyen vatandaşları heyecan sardı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için kritik bir viraj olan KPSS yaklaşıyor. KPSS başvuruları nasıl yapılacak ve ücretler hangi bankaya yatırılacak. İşte KPSS başvuru ayrıntıları...

KPSS başvuruları 10 Mayıs tarihinde yani bugün başladı. KPSS başvurularını ilk günden tamamlamak isteyen birçok kişi KPSS başvurusunun nasıl yapılacağına dair ayrıntıları araştırıyor. KPSS başvuruları 21 MAyıs tarihine kadar sürecek.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans heyecanı 22 Temmuz 2018 (GY-GK, Eğitim Bilimleri) , 28 Temmuz 2018 (Alan Bilgisi) 5 Ağustos 2018 (Öğretmenlik Alan Bilgisi) tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM takvimine göre önlisans başvuruları 28 Ağustos 2018 tarihinde, ortaöğretim başvuruları 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

2018 KPSS TAKVİMİ
SINAVSINAV TARİHİBAŞVURMA TARİHLERİSONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)22.07.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
28.07.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
29.07.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )05.08.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
KPSS Ön lisans04.11.201828 Ağustos-12 Eylül 201829.11.2018
KPSS Ortaöğretim07.10.201803-19 Temmuz 201808.11.2018
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)09.12.201809-17 Ekim 201804.01.2019

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar