KPSS başvuruları başladı! Memur olmak isteyenler dikkat… KPSS başvurularında dikkat edilecek hususlar

KPSS başvuruları başladı memur olmak isteyen vatandaşları heyecan sardı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için kritik bir viraj olan KPSS yaklaşıyor. KPSS başvuruları nasıl yapılacak ve ücretler hangi bankaya yatırılacak. İşte KPSS başvuru ayrıntıları...