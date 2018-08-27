KPSS başvuruları başlıyor! 2018 KPSS önlisans başvuru detayları…

ÖSYM, KPSS önlisans sınavı başvuru tarihlerini duyurdu. Önlisans mezunu adaylar KPSS başvurularını yarından itibaren ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapabilecek.

Memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS başvuruları yarın başlıyor. Adaylar ÖSYM AİS sitemine giriş yaparak KPSS önlisan başvurularını 28 Ağustos’tan 12 Eylül’e kadar tamamlayabilecek. 4 Kasım 2018'de yapılacak olan KPSS önlisans sınavı sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır. İşte başvuru detayları…

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS'ye başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın ÖSYM başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti bu yıl 60 TL olarak belirlendi. Ücretlerin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde:

– T.C. Ziraat Bankası,

– Akbank,

– Türk Ekonomi Bankası (TEB),

– Deniz Bank,

– Kuveyt Türk PTT,

– Halk Bankası.