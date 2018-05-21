KPSS başvuruları bugün bitiyor! ÖSYM 2018 KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KPSS başvuruları için son gün bugün. KPSS başvurularını tamamlayana adaylar başvuru ücretini ise 22 Mayıs 2018 tarihine kadar yatırabilecekler. ÖSYM KPSS başvurularını AİS sistemi üzerinden alıyor. İşte KPSS başvuru ekranı, ücreti ve tüm detaylar...

KPSS'ye başvuru yaparak sınavda ilgili kurumlara yerleşecek puanı almak için ter dökecek adaylar başvuru ücretlerini ve başvuru işlemlerini merak ediyor. Yüzbinlerce adayın başvuru yaptığı KPSS lisans sınavı 22 Temmuz’da yapılacak. Peki ÖSYM KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2018’de başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM sınav takvimini yayımladı ve KPSS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Peki Önlisans ve Lise KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS lisans sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Memur olmanın ilk adımı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi.

KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.



ÖNLİSANS İÇİN KPSS TARİHLERİ

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS’ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır