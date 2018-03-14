KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler KPSS başvuru tarihlerine çevrildi…

Kamu personeli olmak isteyen adayların büyük merakla takip ettikleri KPSS başvurularına dair birçok ayrıntı bulunuyor. ÖSYM tarafından KPSS başvuru tarihleri belirlendi. KPSS'ye başvurmak isteyen adayların araştırdığı KPSS başvuru tarihleri haberimizde...

Memur olmak isteyenler kritik KPSS virajına girecek. KPSS’ye hazırlıklarını sürdürenler şimdi KPSS başvurularının başlamasını bekliyor. Memur olmak isteyenler için kader niteliği taşıyan KPSS sınavları ne zaman gerçekleşecek? KPSS’nin lisans ve ön lisans için gerçekleşecek oturumlarının başvuru tarihleri ve sınav tarihleri haberimizde yer alıyor…

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2018'de yapılacak KPSS tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin takvimine göre sınav tarihleri şöyle olacak; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURULARI

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS DETAYLARI

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.