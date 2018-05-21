KPSS başvurusu için son gün! KPSS geç başvuru yapılacak mı? 2018 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvuruları bugün sona eriyor. Başvuruyu kaçıran adaylar KPSS geç başvuru ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Son zamanlarda sınavlara başvuru yapmayı kaçıran adaylar için geç başvuru şansı tanınıyordu ancak şuan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını merak ediyor. İşte KPSS başvurusu hakkında ayrıntılar...

KPSS lisans sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı, bugün ise son gün. Memur olmanın ilk adımı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi.

KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.