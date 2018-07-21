Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS lisans sınavı saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

android-time 22:58 21 Temmuz 2018
Haberler Eğitim
KPSS lisans sınavı saat kaçta?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS lisans düzeyi 22 Temmuz Pazar günü  çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00’dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar