KPSS lisans sınavı sonuçları adım adım geliyor… ÖSYM KPSS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Bir buçuk milyona yakın kişinin girdiği KPSS lisans sınavının sonuçları yaklaşıyor. ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını ne zaman açıklayacak sorusu kamu personeli adayları tarafından merakla araştırılıyor. KPSS sonuçları ÖSYM'nin takviminde yer alan tarihte sınava giren adayların erişimine sunulacak. İşte KPSS sonuçları detayları...

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Kamuya personel alımı için yapılan KPSS sınavının ardından adaylar sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. Soru ve cevapları açıklanan KPSS lisans sınavının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonun ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunuldu. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2018

– 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15'de

– 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

DİKKAT KPSS'NİZ İPTAL OLABİLİR!

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.