KPSS lisans soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM KPSS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumları sona erdi. Memur olmak isteyenler uzun zamandır bu sınavda başarılı olmak için çalıştı. Şimdi ise KPSS soru ve cevaplarını öğrenerek sınavdan kaç puan alabileceklerini tahmin etmek istiyorlar. Peki KPSS lisans soru ve cevapları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? Adaylar sınavın sona ermesinin ardından bu sorunun cevabını araştırıyor. ÖSYM, bir sınav bittikten sonra birkaç gün içerisinde resmi internet sitesinden sınavın sorularının ve cevaplarının yüzde 10’unu yayınlıyor. Ancak henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten KPSS soru ve cevaplarına erişebileceksiniz.

KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ikinci oturumda ise hukuk, iktisat, maliye alanlarından 40’ar soru yöneltildi.İşletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü oturum ise 29 Temmuz’da düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden yayımlanan akademik takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçlarına ulaş isteyen memur adayları; yukarıdaki link üzerinden kendi TC. kimlik numaraları ve şifrelerini yazmaları halinde sonuç sistemine giriş işlemini başarıyla gerçekleştirecektir.