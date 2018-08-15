Son dakika! KPSS müjdesi Resmi Gazete’de… Öğretmen adaylarını ilgilendiriyor

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı. Öğretmen adaylarını çok yakından ilgilendiren haberler Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılan düzenlemeye göre öğretmen adaylarının KPSS puanları iki yıl geçerli olacak. Birçok öğretmen adayı bu sayede puanlarını iki sene boyunca kullanabilecek...
Öğretmen adaylarını yakından ilgilen gelişme Resmi Gazete’de yayınlandı. Öğretmen olmak için ter döken adaylara KPSS müjdesi geldi ve KPSS puanlarının geçerlilik süresi değiştirildi. Geçmişte ÖABT sınavı puanları 1 yıl geçerli sayılıyordu ancak yeni yönetmelikle 2 yıla çıkarıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.
Değiştirilen madde:
'Madde 1- 18 Mart 2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.' Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 11. maddesi: 'Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.'
ÖABT NEDİR?
ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavının sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.