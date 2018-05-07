KPSS ne zaman? İşte 2018 KPSS başvuruları sınav ücreti ve tarihleri…

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği KPSS ne zaman? Lisans, önlisans veya lise mezunlarının KPSS başvuruları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. KPSS başvuruları Mayıs ayı içerisinde başlayacak. İşte sınav başvuru tarihleri ve Kamu personeli olmak için bekleyen yurttaşlarımızın merak ettiği sınav ücreti ve sınav tarihi bilgileri...

KPSS tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı! Bu açıklama ile birlikte heyecanla bekleyen yüz binlerce vatandaş da rahat bir nefes aldı. KPSS başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Peki KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS’ye ilişkin merak edilen tarih ve bilgiler…

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN KPSS NE ZAMAN?

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS’ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.