KPSS ne zaman? Memur adaylarının gözü bu sınavlarda… İşte KPSS tarihleri!

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. Lisans, önlisans ve lise KPSS'ye girecek adayların başvuruları ne zaman? Kamuda çalışmak isteyenler KPSS'ye girip ilk adımı gerçekleştirmek istiyor. Adaylar KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) sınavı başvuruları ne zaman merak ediyor. İşte KPSS tarihleri...

KPSS tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi ve meraklar sona erdi.Milyonların büyük bir merakla beklediği başvuru ve sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS sınavına girecek herkeste rahatlamış oldu.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans ve ön lisans sınavları ne zaman yapılacak soruları merakla soruluyor. ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) oturumları başvurularını tamamlayıp, KPSS tarihine kadar sınava hazırlanacak. İşte KPSS başvuru ve KPSS sınav tarihleri…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS SINAV TARİHİ DETAYLARI

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.