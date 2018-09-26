KPSS önlisans geç başvuru tarihi geldi! KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır?

KPSS önlisans başvurusunu kaçıranlar için KPSS önlisans geç başvuru tarihleri geldi. (KPSS) önlisans sınavları, ÖSYM tarafından iki yılda bir yapılıyor. Normal başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi. İşte KPSS önlisans geç başvuru detayları...

KPSS önlisans geç başvuru tarihi bugün. Sınava katılacak öğrenciler büyük bir merakla KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak ve KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman sorularının cevaplarını arıyor. KPSS önlisans sınavına girmek isteyen adaylar 26.09.2018 tarihinde saat 23:59’a kadar geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru ücreti 90 Türk Lirası olarak açıklandı. KPSS önlisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Devlet memuru olmak için sınav merkezi, önlisans mezunlarını uyarıyor: Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak. Sınav saati 10:15 olarak açıklanırken, sınava girecek olanlar en geç saat 10:00'da sınav binalarında olması gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan KPSS önlisans sınav sonuçları, 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat konusunda kurumdan açıklama gelmedi.