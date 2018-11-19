KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Memur olmak isteyen ve önlisans derecesi mezunu olan adaylar 4 Kasım'da ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS önlisans sınavına girmişti. Adaylar KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM ise konuya ilişkin açıklama yaptı ve tarih verdi. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ile ilgili son gelişmeler...

ÖSYM geçtiğimiz günlerde KPSS önlisans sınavının soru ve cevaplarının yüzde 10’unu yayınlamış, adayların merakı iyice artmıştı. ÖSYM memur adaylarının merakını giderdi ve açıklama yaptı. Kamu personeli olmak isteyenler TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre memur adayları 29 Kasım’dan itibaren KPSS önlisans sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Öte yandan aşağıda yer alan linkten KPSS sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI

KPSS HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.