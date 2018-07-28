KPSS önlisans sınavı ne zaman? Memur adayları KPSS önlisans sınavı için geri sayıma başladı…

KPSS önlisans sınavı için başvuruların başlamasına kısa bir süre kaldı ve şimdi memur adayları KPSS önlisans sınavının ne zaman başlayacağına dair araştırmalar yapıyor. KPSS önlisans başvuru tarihi ve sınav tarihi merakla bekleniyor. İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarihlere göre KPSS tarihleri...

Önlisans mezunu kamu personeli adaylarını yakından ilgilendiren KPSS önlisans başvuruları için kısa bir süre kaldı. Bir ay sonra başlayacak olan KPSS önlisans sınavı hakkında ÖSYM’nin açıkladığı birçok detay bulunuyor, işte ayrıntılar…

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS’ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek…

2018 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.