KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler KPSS önlisans sonuçlarında…

KPSS önlisans sonuçları için ÖSYM tarih açıkladı. KPSS önlisans soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayınlanmıştı. Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar şimdi merakla resmi sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin ilan ettiği tarih...

Memur olmak isteyen önlisans mezunlarının gözü kulağı KPSS önlisans sonuçlarında. Memur olmak isteyen ve önlisans derecesi mezunu olan adaylar 4 Kasım’da ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS önlisans sınavına girmişti. Adaylar KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS önlisans sonuçlarına dair detaylar..

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018'de gerçekleştirildi. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açacak.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM’ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.