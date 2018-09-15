KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Memur olmanın hayalini kuranlar heyecanla KPSS sınavına girmeyi bekliyor. 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek olan KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusunun cevabı Google üzerinden araştırılıyor. ÖSYM konuya ilişkin açıklama yaptı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınava kısa bir zaman kaldı. Sınava girmeden önce adayların https://www.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi edinebilirsiniz.

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.