KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı! İşte KPSS lise sınav giriş belgesi…

2018 KPSS sınavı için geri sayım başladı. Binlerce kişinin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 7 Ekim pazar günü düzenlenecek. KPSS lise giriş yerleri belli oldu. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi haberimizde...

Memur adaylarının merakla bekledikleri sınav giriş belgeleri yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavından geçerli not alıp, memur olma hayali kuran adaylar, 2018 KPSS lise ortaöğretim sınav yerlerinin yer aldığı KPSS sınav giriş belgelerine kavuştu. 07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim lise sınavı giriş yerleri açıklandı. Sınav giriş yerleri nasıl sorgulanacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER! – 2018 KPSS sınava giriş belgesi, -Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport, – Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM’nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.