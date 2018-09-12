KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS lise sınavı için geri sayım…

ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan KPSS Ortaöğretim’e sayılı günler kaldı. KPSS Ortaöğretim’e başvuran adaylar artık sabırsızlıkla sınavın yapılacağı tarihi bekliyor.

Lise mezunu olup devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS Ortaöğretime başvurularını yaptılar. Şimdi sabırsızlıkla KPSS Ortaöğretim sınav tarihinin gelmesini bekliyorlar.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavına kısa süre kaldı. ÖSYM’nin düzenlediği KPSS lise ortaöğretim sınavı 7 Ekim Pazar gerçekleşecek.

SINAV ZAMANINDA YANINIZDA OLMAMASI GEREKENLER?

Kurumun en çok hassas olduğu durumlardan birisi de adayın yanında olmaması gereken materyallerdir. Bu materyaller adayın yanındaysa sınava giremez, girerse de sınavı geçerli olamaz. Cüzdan, saat (elektronik veya normal), çanta, hesap makinesi, pergel, cetvel, kalem, silgi, müsvedde kağıt, cep telefonu, anahtarlık, sigara, çakmak, tespih, içecek (su haricindeki içecekler yasaktır), yiyecek, ilaç ( raporu olmayan ilaç kabul edilmeyecektir), elektronik eşyalar (kablosuz bluetooth gibi materyaller), metal olan eşyalar (iğneler ve kemer haricinde)

SINAVA GİRERKEN DİKKAT!

Sınava girecek olan adaylar, T.C kimlik belgeleriyle gelmeli. Kimlik belgelerinde T.C kimlik numarası “muhakkak” olmalıdır. Numarası olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Önlisans sınavı günü nüfus müdürlükleri açıkken, 20 Kasım’da yapılacak sınavda nüfus müdürlüklerin açık olması bekleniyor. Ayrıca adayın kimliğindeki fotoğraf yeni çekilmiş olmalıdır.