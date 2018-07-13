KPSS personel yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018/1 KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı…

KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınacağı açıklanmış ve gerekli başvurular adaylar tarafından yapılmıştı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla sonuçlar duyuruldu. KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

Kamu personeli olmak isteyen adayların heyecanla beklediikleri haberler geldi ve KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM daha önceden bazı kurum ve kuruluşlar için başvuruları almıştı. Bugün yapılan açıklamayla ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemine erişerek sonuçları sorgulayabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

ÖSYM’DEN KPSS AÇIKLAMASI

KPSS 2018/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.