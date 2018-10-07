KPSS saat kaçta bitecek? KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

2018 KPSS Lise düzeyi için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün gerçekleşiyor. Sınava girecek adaylar ve yakınları KPSS'nin saat kaçta biteceğini merakla araştırıyor. KPSS lise sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da merak edilen konular arasında dikkat çekiyor. İşte KPSS ortağretim sınavı hakkında merak edilen detaylar...

3 milyon kişinin girmesi beklenen 2018 yılı KPSS Ortaöğretim sınavı bugün yapılacak. Saat 10’da başlayacak olan KPSS lise sınavı saat kaçta bitecek? KPSS ortaöğretim sınavının soru ve cevapları saat kaçta yayınlanacak?

KPSS LİSE SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınav saat 10:00’da başlayacak. Saat 10:00’dan sonra kimse sınav binalarına alınmayacaktır. Bu nedenle tüm adayların en az 1 saat önceden sınav binasında bulunması uygun olacaktır. KPSS Ortaöğretim sınavı, 7 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak. KPSS saat 12:25’te bitmiş olacak.

DİKKAT SINAVINIZ İPTAL OLABİLİR!

Sınav esnasında çok kısa bir süreliğine bile olsa (tuvalete gitmek dahil) salonu terketmek yasak olacak. Sınavın iptal olmasını göze alarak tuvalete giden adayın sınavı iptal olacak ve yukarıda bahsi geçen süreler dahilinde bina içerisinde tutulacaktır.

EHLİYET İLE GİRİŞ YASAK

Nüfus cüzdanında TC numarası, soğuk damga veya fotoğraf olmayanların nüfus müdürlüklerinden cüzdanlarını değiştirmesi gerekmektedir. 7 Ekim Pazar günü itibariyle il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 7:00’den saat 10:00’a kadar açık olacaktır. Bu sorunu adayların sabah 07:00’de il/ilçe nüfus müdürlüğüne gitmesi yararlı olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasında ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.