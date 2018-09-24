KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS ortaöğtetim sınavına sayılı günler kala sınav giriş yerleri ne zamna açıklanacak sorusu gündemde. KPSS sınav giriş yerleri, katılım gösterecekleri sınav için son hazırlıklarını gerçekleştiren binlerce öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavı detayları...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı 7 Ekim’de gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınava kısa bir zaman kaldı. Sınava girmeden önce adayların https://www.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi edinebilirsiniz.

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM’nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.



SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

– 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

– Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.