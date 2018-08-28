KPSS sınav sonuçları ne zaman? Kamu personeli adayları sınav sonuçları bekliyor…

Kamu kuruluşlarında görev almak için en önemli şartlardan biri olan KPSS'de geçtiğimiz günlerde sınav heyecanı yaşandı. KPSS sınav sonuçları için şimdi adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi takviminde duyurdu...

KPSS’de sonuç bekleyişi… Yüzbinlerce aday kamu personeli olmak için KPSS’ye katıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’de sınava giren adayları sonuç heyecanı sardı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonun ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunuldu. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

1 MİLYON 234 BİN ADAY SONUÇLARI BEKLİYOR

2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılmıştı. Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi ve Eğitim bilimleri testinin sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde açılacak.