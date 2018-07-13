KPSS sınav yerleri belli oldu: İşte KPSS lisans sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri…

KPSS'ye girecek olan öğrenciler merakla KPSS sınav giriş yerlerini ve KPSS sınav belgelerini bekliyordu ve açıklama geldi. Öğrencilerin günlerdir merakla beklediği KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınav giriş yerleri açıklandı. İşte ÖSYM'den detaylar...

KPSS Lisans sınavında adayların nerede sınava girecekleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrası adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgelerini alabiliyor. Sabırsızlıkla beklenen KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. 2018 KPSS adayları ise arayışa geçti. Aşağıdaki link üzerinden KPSS giriş yerlerini öğrenebileceğiniz KPSS giriş belgelerine erişebilirsiniz…

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖSYM AİS SİSTEMİ

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

2018-KPSS/ÖABT/DHBT sınava giriş belgesi

Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 22 Temmuz tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve aynı gün uygulanacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri kaydedildi. Duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına da dikkat çekildi.