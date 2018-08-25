ÖSYM KPSS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? KPSS sonuçları için geri sayım başladı…

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de sınava giren adayları sonuç heyecanı sardı. Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve şimdi ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün bekleniyor. ÖSYM KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi daha önceden yayınladığı kılavuzda duyurmuştu. İşte detaylar...

KPSS maratonu sürüyor, sınavların ardından şimdi KPSS'ye giren memur adaylarının merak ettiği soru KPSS sınav sonuçlarının ne zaman yayınlanacağı oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Kamu kadrolarında görev almak isteyen adayların merakla bekledikleri KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2018 KPSS sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. KPSS maratonun ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunuldu. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.

SORULARA ERİŞMEK İÇİN AİS GİRİŞİ ŞART

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2018

– 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15'de

– 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde

DİKKAT KPSS'NİZ İPTAL OLABİLİR!

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.