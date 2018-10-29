KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lise (ortaöğretim) sınav sonuç tarihi…

Lise KPSS sınavı gerçekleşti ve sınava girip de memur olmak isteyenlerin gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasında. KPSS sonuçları ne zaman açıklancak merak edenler için sonuç tarihi haberimizde. İŞte ÖSYM'nin KPSS ortaöğretim sınavı için verdiği sonuç tarihi...

Memur olmanın birinci şartı olan KPSS sınavı yapıldı. soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından KPSS sonuçları için bekleyiş başladı. KPSS lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Peki sonuçlar ÖSYM sitesinde ne zaman yayınlanacak?

BU HATALAR KPSS’NİZİ İPTAL ETTİREBİLİR

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2015 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.