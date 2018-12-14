KPSS tercihleri için son gün ne zaman? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu…

Kamu personeli olmak isteyen adaylar merakla KPSS tercihlerinin nasıl yapılacağını ve KPSS tercihlerinin ne zaman sonlanacağını araştırıyor. Peki KPSS tercihleri ne zaman son bulacak? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu haberimizde.

KPSS ortaöğretim ve önlisans tercihleri başladı. Memur olmak için büyük önem taşıyan KPSS tercih işlemleri ÖSYM’nin sistemi üzerinden yapılacak, ÖSYM resmi sitesinde tercih yönlendirme ekranı yayınlandı. İşte merak edilenler…

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

KPSS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS tercih işlemleri 11 Aralık – 20 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM sonuç sistemi üzerinden sorgulanacak.