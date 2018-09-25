KYK 3. yedek başvuru sonuçları ne zaman? KYK 3. yedek detayları…

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Dün de 2. yedek yurt başvuru sonuçları ilan edildi şimdi gözler KYK 3. yedek başvurularında ve sonuçlarında. KYK 3. yedek başvuru sonuçlarının sonuçları için tarihleri açıkladı...

KYK 3. yedek başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek başvurularında üçüncü yerleştirme 27 Eylül tarihinde olacak. KYK 3. yurt yedek başvurusu sonuçlarını perşembe günü sonuc.kyk.gov.tr adresinden sorgulanabilecek… KYK YEDEK ALIMLARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek. YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENİR? Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00'ya kadar banka aracılığıyla ödenir. ÖĞRENCİLERİN ÖDEDİĞİ GÜVENCE BEDELİ NEDİR? Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret alınır.

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