KYK başvuruları ne zaman bitecek? e-Devlet KYK yurt başvurusu ekranı…

KYK yurt başvuruları üniversite kayıtlarıyla beraber önem kazandı. Üniversite okumak için gidecekleri şehirlerdeki barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla karşılamak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurularını araştırıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları bugün başladı. Yurt başvuruları 10 Eylül Pazartesi günü sona erecek. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek...

KYK yurt başvurularının başlamasıyla heyecan arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, “yurtkur.gsb.gov.tr”den ulaşabilecek.

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, “444 1961” numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, “KYK_DESTEK” üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter’daki sosyal medya hesabından, “Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sone erecek.” mesajıyla duyurdu.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU LİNKİ

400 BİN ÖĞRENCİNİN YURT BAŞVURUSU BEKLENİYOR

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor.