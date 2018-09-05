2018 KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs başvurular için tarih belli mi?

Üniversite eğitimine başlayacak olanlar için büyük önem arz eden KYK yurt başvuruları başladı. KYK burs başvuruları için ise tarih belli değil. KYK yurt başvurusu yapacakların e-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. İşte e-Devlet giriş ekranı...

Onbinlerce öğrenciye barınma olanağı sağlayan yurtkur başvuruları başladı.KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK 2018 yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs ve yurt başvuru detayları ve merak ettiğiniz soruların yanıtları haberimizde.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.

400 BİN ÖĞRENCİNİN YURT BAŞVURUSU BEKLENİYOR

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor.