KYK burs başvuru tarihi belli mi? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK burs başvuruları birçok öğrencinin eğitim hayatında büyük önem taşıyor. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor. Diğer öğrencilere de geri ödenme şartı ile öğrenim kredisi veriliyor. Geçtiğimiz günlerde yurt başvuruları sonuçlanmıştı. Şimdi ise sıra burs ve kredi başvurularında…

Üniversite hayatına yeni başlayanlar ve ara sınıfta okuyan öğrenciler merakla KYK burs ve kredi başvurularını araştırıyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu, her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. İşte burs başvurusuna dair tarih detayları…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması öngörülüyor. KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL’den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, “Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı” açıkladı.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KREDİ KAZANANLAR NASIL GERİ ÖDEYECEK?

KYK Başvurusu sonucunda öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler mezun olduktan 2 yıl sonra almış oldukları kredileri geri ödemeye başlarlar. Kredi Yurtlar Kurumunun resmi web sitesi üzerinden borç sorgulaması yapılması ve ücretin geri ödenmesi gerekmektedir. KYK geri ödeme işlemi de aylık taksitler şeklinde belirlenmektedir yani almış olduğunuz kredi toplamını tek seferde geri ödemeniz söz konusu değildir.