KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte burs ve kredi başvurusu detayları…

Üniversite öğrencileri eğitim maratonuna başladı. Maddi destek almak isteyenler KYK burs başvuru tarihini bekliyor. Peki 2018 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi başvuruları aynı anda mı başlayacak?

Öğrenciler eğitim hayatları boyunca ihtiyaçlarını karşılaması ve maddi destek anlamında ellerini büyük oranda rahatlatacak KYK burs başvurularına odaklandı. KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Üniversitelerin tüm yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra KYK burs ve kredi başvurularının aynı anda başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması öngörülüyor. KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

KREDİ KAZANANLAR NASIL GERİ ÖDEYECEK?

KYK Başvurusu sonucunda öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler mezun olduktan 2 yıl sonra almış oldukları kredileri geri ödemeye başlarlar. Kredi Yurtlar Kurumunun resmi web sitesi üzerinden borç sorgulaması yapılması ve ücretin geri ödenmesi gerekmektedir. KYK geri ödeme işlemi de aylık taksitler şeklinde belirlenmektedir yani almış olduğunuz kredi toplamını tek seferde geri ödemeniz söz konusu değildir.



BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.