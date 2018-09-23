KYK burs başvuruları ne zaman? KYK kredi ve burs başvurusu için tarih belli mi?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi başvurularının başlaması için üniversitelere yerleştirmelerin son bulması bekleniyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Yurtkur birçok öğrenciye barınma ve maddi destek imkanı sağlıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak isteyen adaylar KYK burs başvuruları ve öğrenim kredisi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak isteyen adaylar KYK burs başvuruları ve öğrenim kredisi hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

KYK BURS BAŞVURULARI

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL’den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, “Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı” açıkladı.