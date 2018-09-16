KYK burs başvuruları ne zaman? KYK’dan kredi başvurusu için açıklama geldi mi?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını yüzbinlerce öğrenci araştırıyor. Peki KYK'dan burs başvuru açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak isteyen adaylar KYK burs başvuruları ve öğrenim kredisi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs başvurularının başlaması için DGS tercih sonuçları ve ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması gerekiyor. KYK burs ve kredi başvuralrının hangi tarihte başlayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

KREDİ KAZANANLAR NASIL GERİ ÖDEYECEK?

KYK Başvurusu sonucunda öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler mezun olduktan 2 yıl sonra almış oldukları kredileri geri ödemeye başlarlar. Kredi Yurtlar Kurumunun resmi web sitesi üzerinden borç sorgulaması yapılması ve ücretin geri ödenmesi gerekmektedir. KYK geri ödeme işlemi de aylık taksitler şeklinde belirlenmektedir yani almış olduğunuz kredi toplamını tek seferde geri ödemeniz söz konusu değildir.



KYK BURS BAŞVURULARI

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, “Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı” açıkladı.