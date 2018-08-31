KYK burs başvuruları ne zaman? YURTKUR, KYK burs ve yurt başvuru detayları…

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilmeyi bekleyen öğrenciler şimdi KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun işaret ettiği tarih...

KYK başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Üniversite eğitimlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmek isteyen vatandaşların sorguladığı KYK burs ve kredi başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilecek. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak konuları ve bunun yanında KYK yurt kaydı detayları merak ediliyor…

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak.” dedi.

400 BİN ÖĞRENCİNİN YURT BAŞVURUSU BEKLENİYOR

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.