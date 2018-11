KYK burs ödemeleri için tarih belli oldu mu? KYK bursları için bekleyiş sürüyor…

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Bankamatik kartları ne zaman gelecek? KYK bursları ne zaman yatacak sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Burs almaya hak kazananlar şimdi tam tarihi merak ederken bir yandan da burs ücretlerinin ne kadar olduğunu sorguluyor. İşte detaylar...

KYK 2018 bursları ne zaman yatmaya başlayacak ve ödeme miktarları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kredi Yurtlar Kurumu internet sitesini sıklıkla ziyaret eden öğrenciler KYK burs ücretleri ne zaman yatacağını ve 2018 KYK burs ve kredi ücretleri ödeme tarihi hakkında detayları sorgulamaya başladılar. Peki KYK bursları tarihi hakkında bir açıklama var mı?

KYK BURSLARI NE KADAR?



Burs/kredi Ocak 2018'den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?



KYK tarafından yapılan açıklamaya göre ilk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

ÖDEMELER HANGİ GÜNLERDE YAPILIYOR?

Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplara yatıyor. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabiliyor.