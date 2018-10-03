KYK burs ücretleri belli oldu! KYK burs başvurusu ne zaman, başvurular hakkında açıklama geldi mi?

Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama ile KYK burs ücretleri belli oldu. Maddi imkanı olmayan öğrenciler KYK burs başvurularını bekliyor. Öğrenim kredisi alan öğrenciler de başvuru tarihi araştırıyor. Peki ne kadar artacağı belli olan KYK bursunun başvuruları ne zaman başlayacak?

Heyecanla beklenen KYK burs ücretleri belirlendi. Yurtkur öğrencilere maddi destek ve barınma imkanları sağlıyor. Maddi desteği burs ve kredi ile yapılıyor. Peki 2018 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.



KYK ÖNCELİK SIRASI: İLK HAK KİMLERİN OLACAK?

KYK öncelik sırası, kurumun resmi web sitesinde ayrıntılı olarak açıklandı. Öncelik belgesi sahip olan öğrenciler burstan ilk yararlananlar olacak. Peki hangi öğrenciler öncelik sırasından yararlanıyor. Kurumun sitesinden alınan bilgiye göre;

1) Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Belge,

2) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

3) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

4) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

5) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

7) Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

8) ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.